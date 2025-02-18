Devrim Muhafızları'nın yeni kamikaze ve keşif İHA’ları tanıtıldı

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri, ''Yüce Peygamber (sav) 19'' adlı tatbikatın kapsamında yeni kamikaze ve taktik keşif insansız hava araçlarını (İHA) tanıttı.

İHA’lar arasında, 40 km menzile sahip “Bina” hibrit keşif İHA’sı, 100 km menzile sahip ve 5-10 saat uçuş süresi olan “Kandil 4 ve 5” keşif İHA’ları, 10 km menzil ve 7 kg bomba taşıma kapasitesine sahip “Erbain” dikey iniş kalkış bombacısı, 20 km menzil ve 5 kg savaş başlığı taşıyan “Raad 2” kamikaze İHA’sı, 100 km menzil ve 12 kg savaş başlığına sahip “Raad 3” kamikaze İHA’sı ile 20 km menzil ve 1 kg savaş başlığı taşıyan “Sa’ika” kamikaze İHA’sı yer aldı. Ayrıca, 5 km menzil ve çeşitli yükleri taşıyabilen “Sabir” savaş dronu da tanıtıldı.

Tatbikatın ilk aşamasında, 20 km menzil ve 20 dakika uçuş süresine sahip “Rizvan” yeni kamikaze İHA’sı da tanıtılarak operasyonel hale getirildi. Bu tür İHA’lar, özellikle dağlık bölgelerde terörist gruplara karşı hızlı müdahale yapabilen yeni yetenekler sunuyor.