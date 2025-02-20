Pezeşkiyan: Bireysel elektrikli otomobil kullanımı yaygınlaştırılmalı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bugün Tahran’da düzenlenen elektrikli toplu taşıma araçlarının tanıtım törenine katılarak, bireysel elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

189 elektrikli otobüs ve 1.752 elektrikli taksi hizmete girdi

Tahran Belediyesi tarafından Milad Kulesi’nde düzenlenen etkinlikte, 189 şehir içi elektrikli otobüs, 1.752 elektrikli taksi ve 150 elektrikli trafik polis aracı tanıtıldı. Ayrıca, Azadi Meydanı ile Tehranpars arasında iki lastik tekerlekli tramvayla deneme seferleri başladı. Başkent metro hatlarının genişletilmesi kapsamında 8. ve 9. hatların inşası için sözleşmeler imzalandı.

Elektrikli araç üretimi için güney bölgelerine yatırım

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, etkinlikte sergilenen elektrikli araçları inceleyerek, yerli üretimi artırmak için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti. Pezeşkiyan ayrıca, sanayi tesislerinin çevresel faktörler göz önünde bulundurularak Hürmüzgan ve Mekran gibi Güney İran bölgelerine kaydırılacağını söyledi.

Ülke genelinde elektrikli araçların yaygınlaştırılması için yerli uzmanların ve üniversitelerin bilgi birikiminden daha fazla faydalanılması gerektiğini ifade eden Pezeşkiyan, enerji krizinin büyüdüğüne ancak 14. hükümetin bu sorunu çözmeye kararlı olduğuna dikkat çekti.

