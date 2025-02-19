Kassam bir komutanına daha veda etti (+video)

Arap medyasına göre, Siyonist İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği terör saldırısında şehit düşen Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Şahin için Sayda kentinde cenaze töreni düzenlendi.

Hamas, Lübnan'daki askeri yetkililerinden Muhammed Şahin'in 17 Şubat'ta İsrail hava saldırısı sonucu şehit olduğunu doğrulamıştı.

Filistin direnişinden yapılan açıklamada, "Korkakça suikastlarla direnişin liderlerini hedef almaya devam eden Siyonist düşman, bedeli ne olursa olsun bu suçun sorumluğu altına kalacak" ifadesi kullanıldı.