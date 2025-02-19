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19 Şub 2025 20:57

Kassam bir komutanına daha veda etti (+video)

Kassam bir komutanına daha veda etti (+video)

Siyonist İsrail'in terör saldırısında şehit düşen Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Şahin için cenaze töreni düzenlendi.

Arap medyasına göre, Siyonist İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği terör saldırısında şehit düşen Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Şahin için Sayda kentinde cenaze töreni düzenlendi.

Hamas, Lübnan'daki askeri yetkililerinden Muhammed Şahin'in 17 Şubat'ta İsrail hava saldırısı sonucu şehit olduğunu doğrulamıştı.

Filistin direnişinden yapılan açıklamada, "Korkakça suikastlarla direnişin liderlerini hedef almaya devam eden Siyonist düşman, bedeli ne olursa olsun bu suçun sorumluğu altına kalacak" ifadesi kullanıldı.

News ID 1924556

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