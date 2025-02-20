Taht Revançi: Devrim Lideri, nükleer silah üretimini haram ilan etti

Irak’ın el-Ahd kanalına konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, önemli açıklamalarda bulundu.

Taht Revançi “Devrim Liderimiz, ABD ile müzakere konusunda net bir çerçeve belirledi ve biz de bu çerçeveye bağlıyız,” dedi.

İran’ın nükleer silah üretme gibi bir niyeti olmadığını vurgulayan Taht Revançi, “Nükleer silah üretimi, Devrim Liderimizin fetvasına göre haramdır” ifadesini kullandı.

Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Taht Revançi, İran’ın bu ülkenin iç işlerine dış müdahaleye karşı olduğunu ve Suriye halkının kararlarına saygı duyduklarını söyledi. “Suriye’de yeni hükümet kurulduğunda, biz de Suriye halkının kararına saygı duyarak ona göre hareket edeceğiz” ifadesinde bulundu.

İranlı yetkili, ABD ve İsrail’in İran’a karşı herhangi bir yanlış adım atması durumunda ağır bedel ödeyeceğini kaydetti.

Bölgesel ilişkiler hakkında da konuşan Taht Revançi, İran’ın Irak ile her alanda ilişkileri geliştirmek istediğini belirterek, “Komşularımızla ilişkiler bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan ile ilişkilerin geliştirilmesine de değinen İranlı yetkili, “Bölgede büyük fırsatlar var ve İran-Suudi Arabistan ilişkilerini en iyi seviyeye taşımak için bunlardan yararlanmalıyız” açıklamasını yaptı.