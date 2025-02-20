Tümgeneral Bakıri: İran’ın güvenliğini tehdit edenler, huzur bulmayacak

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran’ın güvenliğinin tehdit edilmesi durumunda, Güneybatı Asya’nın tamamının istikrarsızlığa sürükleneceğini ve güvenliği bozan aktörlerin huzur bulamayacağını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri tarafından düzenlenen ''Yüce Peygamber (sav) 19'' adlı tatbikatının son aşamasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Tümgeneral Bakıri, İran Silahlı Kuvvetleri’nin en üst düzeyde hazırlıklı olduğunu vurguladı.

“Düşmanın en küçük hatasında, Siyonist rejimin ve ona operasyonel destek sağlayan tüm aktörlerin huzuru tehlikeye girecektir” diyen Tümgeneral Bakıri, İran’ın hava savunmasının da tam kapasiteyle çalıştığını belirtti.

İran’ın yüksek miktarda ve üstün kalitede füze üretimini aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Tümgeneral Bakıri, ABD’nin İsrail’e verdiği askeri desteğin yeni bir durum olmadığını ancak Gazze’deki soykırımla birlikte Washington’un ikiyüzlülüğünün iyice açığa çıktığını dile getirdi.