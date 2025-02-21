İran siyasetinde yeni bir dönem: Eyalet diplomasisi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, Meşhed'in uluslararası bir şehir olma yolunda ilerlediğine dikkati çekerek, ülkenin önemli şehirlerinin uluslararası etkinlikler düzenleyerek ve bu tür organizasyonlara ev sahipliği yaparak küresel etkileşimlere zemin hazırlaması gerektiğini söyledi.

Bu durumun hem bölgeye hem de ülkeye büyük faydalar sağlayacağını ifade eden Irakçi, Meşhed'in ECO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, ilk kez bir ECO zirvesinin üye ülkelerin başkentleri dışında bir şehirde gerçekleştirildiğini belirtti.

Irakçi, Meşhed'de düzenlenen ECO Judo Kupası uluslararası turnuvasının, dışişleri bakanları zirvesinden sonra atılmış önemli ve başarılı bir adım olduğunu belirterek, ECO üyesi ülkelerin ulaştırma bakanları zirvesinin de Meşhed’de düzenleneceğini açıkladı.

Meşhed'in uluslararası konferanslar, sempozyumlar, sosyal, sportif, kültürel ve siyasi etkinliklerin düzenlendiği bir merkez olması gerektiğini vurgulayan Irakçi, Dışişleri Bakanlığı'nın bu doğrultuda kendisi için yeni bir misyon belirlediğini ifade etti.

Irakçi, bölgesel diplomasinin Dışişleri Bakanlığı bünyesinde başlatıldığını belirterek, sınır bölgelerinin komşu ülkelerle diplomatik ilişkilerini güçlendirmesi ve bu etkileşimleri kullanarak ticaret, ekonomi ve turizm alanlarında iş birliğini artırması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Irakçi, ayrıca eyalet diplomasisinin sınır bölgeleri ve ülke ekonomisi için önemli bir gelişme sağlayacağını sözlerine ekledi