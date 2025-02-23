ABD ile Rusya arasındaki ikinci tur görüşmeler 25 Şubat'ta

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı ve Rus heyetleri arasında başlayan Ukrayna'daki ateşkes görüşmelerinin yeni bir aşamaya girdiğini duyurdu.

Donald Trump, gerçekleşen ilk tur görüşmelerinden bir hafta sonra, 25 Şubat'ta ikinci tur görüşmelerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşeceğini söyledi.

Trump, bu görüşmelerin üç ana hedef izlediğini belirterek, “Bu hedefler arasında ABD ve Rusya büyükelçiliklerindeki çalışanların Washington ve Moskova'daki işlerine dönmesi, Ukrayna barış görüşmelerini destekleyecek üst düzey bir ekip oluşturulması ve iki ülke arasında daha yakın ilişkilerin ve ekonomik işbirliğinin incenlenmesi yer alıyor” dedi.