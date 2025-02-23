İmam Rıza Türbesi'ne ''Nasrun Minallâhi ve Fethun Karîb'' bayrağı asıldı

Meşhed kentindeki Hz. İmam Rıza Türbesi'ne Şehit Seyyid Hasan Nasrallah'ın cenaze töreni dolayısıyla ''Nasrun Minallâhi ve Fethun Karîb'' bayrağı asıldı.

Bu ayet, müminlere Allah'ın her zaman yanlarında olduğunu ve zor zamanlarda onlara yardım edeceğini müjdelemektedir.

Bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut, Siyonist İsrail saldırısında şehit olan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın cenaze törenine katılmak üzere gelen on bilerce kişiyi ağırlıyor.

Şehit Nasrallah için bugün Tahran'ın ana camisinde ve İran'ın çeşitli kentlerinde anma töreni düzenlenecek.