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23 Şub 2025 16:33

Şehit Nasrallah için Beyrut'ta cenaze namazı kılındı (+video)

Şehit Nasrallah için Beyrut'ta cenaze namazı kılındı (+video)

Direniş şehitleri Seyyid Hasan Nasrallah ve Haşim Safiuddin için Beyrut'ta cenaze namazı kılındı.

Siyonist İsrail'in düzenlediği bir saldırıda şehit olan Hizbullah'ın eski lideri Seyyid Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta cenaze töreni düzenlenyor.

Direniş şehitleri için Beyrut'ta cenaze namazı kılındı.

News ID 1924716

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