Şehit Nasrallah için Beyrut'ta cenaze namazı kılındı (+video)

Siyonist İsrail'in düzenlediği bir saldırıda şehit olan Hizbullah'ın eski lideri Seyyid Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta cenaze töreni düzenlenyor.

Direniş şehitleri için Beyrut'ta cenaze namazı kılındı.