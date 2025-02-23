Lübnan halkı Hizbullah'a olan bağlılığını yeniledi

Siyonist İsrail'in 27 Eylül ve 3 Ekim'de düzenlediği hava saldırılarda şehit olan eski Hizbullah liderleri Seyyid Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için bugün Lübnan’da görkemli bir cenaze töreni düzenlendi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, görkemli cenaze törenini hakkında, "Bugün gördüğümüz büyük kalabalık adeta bir sel gibiyi" dedi.

Bakan Irakçi, ''Törenin en önemli mesajı direniş ile Hizbullah'ın Lübnan'da güçlü bir temele sahip olmasıdır. Lübnan halkı direnişe ve Hizbullah'a olan bağlılığını yeniledi. İnşallah gelecek bu insanların lehine olacak.’’ ifadesini kullandı.