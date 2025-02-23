Arif: Gelecekte genç Nasrallah ve Safiyuddin'lerimiz olacak

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Şehit Nasrallah ve Safiyuddin'i İslam dünyasının değerli ve birinci sınıf savaşçısı olduğunu ve bölge ve direniş hareketi hakkında farkındalığın arttırılmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

İslam ümmetine, tüm özgür dünya halklarına ve bölge halklarına başsağlığı dileyen Arif, "Tecrübelerimize dayanarak bu yolun (direniş) devam edeceğinden ve gelecekte de genç ve enerjik Nasrallah ve Safiyuddin'lere sahip olacağımızdan eminiz" ifadesini kullandı.