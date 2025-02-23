  1. Siyaset
23 Şub 2025 19:15

Arif: Gelecekte genç Nasrallah ve Safiyuddin'lerimiz olacak

Arif: Gelecekte genç Nasrallah ve Safiyuddin'lerimiz olacak

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, "Tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki gelecekte genç ve enerjik Nasrallah ve Safiyuddin'lerimiz olacak" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Şehit Nasrallah ve Safiyuddin'i İslam dünyasının değerli ve birinci sınıf savaşçısı olduğunu ve bölge ve direniş hareketi hakkında farkındalığın arttırılmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

İslam ümmetine, tüm özgür dünya halklarına ve bölge halklarına başsağlığı dileyen Arif, "Tecrübelerimize dayanarak bu yolun (direniş) devam edeceğinden ve gelecekte de genç ve enerjik Nasrallah ve Safiyuddin'lere sahip olacağımızdan eminiz" ifadesini kullandı.

News ID 1924723

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler