Dışişleri Bakanı Irakçi Cenevre'de (+Video)

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, 24 Şubat sabah saatlerinde Lübnan'da şehit Seyyid Hasan Nasrallah ve Seyyid Haşim Safiyuddin'in cenaze törenine katıldıktan sonra Beyrut'u Cenevre'ye doğru terketti.

Bakan Irakçi’nin bugün (Pazartesi), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 58. oturumu ile Silahsızlanma Konferansı'nın üst düzey toplantısına katılması planlanıyor.

Irakçi, her iki konferansta da konuşmacılar arasında yer alıyor.

Irakçi ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve bazı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek.

Bugün başlayan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 58. oturumu (UNHRC), insan haklarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi alanındaki en önemli küresel etkinliklerden biri olarak kabul ediliyor.