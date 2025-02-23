Irakçi: Hizbullah yaşıyor ve ideallerine sadık

Şehit Seyyid Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin’in cenaze törenine katılmak üzere Lübnan’a giden İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Beyrut Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Irakçi yaptığı açıklamada, İran adına Lübnan'ın özgürlüğü için canla başla çalışan iki şahsiyetin cenaze törenine katılmak üzere Beyrut’a gittiğini belirtti.

Bakan Irakçi, bugünkü cenaze töreninin dünyaya direnişin yaşadığı, Hizbullah'ın ideallerine sadık olduğu ve mücadelenin devam edeceği mesajını vereceğini ifade etti.

Irakçi, “Direniş bugüne kadar pek çok zafer kazandığı gibi, Allah'ın izniyle nihai zafer de gerçekleşecektir” dedi.