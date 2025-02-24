Şehit Safiyüddin memleketinde törenle defnedilecek

Şehit Seyyid Haşim Safiyüddin'in cenaze törenine katılacak heyetler Deyr Kaun en-Nahr kentine geldi.

Şehit Safiyüddin memleketinde düzenlenecek töreninin ardından defnedilecek. Tören Lübnan saati ile 12.00'de başlıyor.

Direniş Lideri'nin uzun yıllardır dostu olan Seyyid Haşim, cihat döneminden şehadetine kadar Hizbullah'ın Yürütme Konseyi'ne başkanlık etti.

Seyyid Hasan Nasrallah'ın 16 yıl önce olası halefi olarak medyada yer alan Seyyid Haşim Safiyüddin, 4 Ekim Cuma günü Beyrut'ta Siyonistlerin düzenlediği bir hava saldırısında şehit edildi.

Haşim Safiyüddin, Seyyid Hasan Nasrallah'ın kuzeniydi. Kardeşi Abdullah Safiyüddin, halen Hizbullah'ın İran temsilcisi olarak faaliyet gösteriyor, oğlu Rıza Safiyüddin ise Zeynep Süleymani'nin eşi ve şehit General Hacı Kasım Süleymani'nin damadıdır.