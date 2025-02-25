Pezeşkiyan: Bizi tehdit eden biriyle müzakere etmeyiz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bugün Hemedan eyaletinin yetkilileriyle yaptığı görüşmede ülkedeki konuların yanı sıra uluslararası meselelere de dikkat çekti.

Pezeşkiyan, müzakere meselesine işaret ederek, "Biz diyalog taraftarıyız ve şu anda komşularımız da dahil olmak üzere diğer ülkelerle çeşitli konularda müzakereler yürütüyoruz. Hatta Sayın Erakçı, Avrupalılarla bir dizi görüşme için ziayrette. Ancak bizi açıkça tehdit eden ve elini boğazımıza dayayan biriyle müzakere edemeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İran, uzun sınırları ve çok sayıda komşusu olan geniş bir ülkedir," diyerek şunları ekledi: "İran'ı bu uzun sınırları ve çok sayıda komşusuyla birlikte yaptırımlarla kuşatmak mümkün değildir."

Pezeşkiyan, on dördüncü hükümetin önceliklerinden birinin iletişim yollarını ve İran'dan geçen koridorları genişletmek olduğunu belirterek, "Kişisel olarak takip ettiğim bir diğer konu da uluslararası koridorların ülke içinde bağlantılarını tamamlamaktır. Bu konuda kısa bir süremiz var ve kuzey-güney ile batı-doğu transit demiryolu ve otoyol hatlarını mümkün olduğunca hızlı bir şekilde genişletmek için çaba göstermeliyiz." diye konuştu.