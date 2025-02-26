  1. İran
26 Şub 2025 14:17

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu profesyonel davranış sergilemeli

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu profesyonel davranış sergilemeli

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEA) profesyonel davranış sergilemesi gerektiğini vurguladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İslami, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) ile işbirliğinin devam ettiğini belirterek, ''UAEA ile irtibat halindeyiz ve onun denetimi altındayız. UAEA müfettişleri de mevcut takvime göre günlük olarak denetimlerini gerçekleştiriyor.’’ dedi.

Üç Avrupa ülkesinin (İngiltere, Fransa ve Almanya) ajansa kapsamlı bir rapor yayınlaması yönündeki baskılarını yoğunlaştırdığını belirten İslami, "UAEA yasasında yazdığı gibi bu kurumdan tüm ulusların haklarına saygı göstermesini, profesyonelce davranmasını ve siyasi müdahalelerden uzak durmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

News ID 1924815

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