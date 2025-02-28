İran’dan Kuveyt ile işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu

Dün akşam Abadan Valiliğinde düzenlenen toplantıda, İran’ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Tutunçi, Huzistan Valisi Seyyid Muhammed Rıza Mevâlizâde ile bir araya geldi.

Toplantıda, İran’ın Huzistan eyaleti ile Kuveyt arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Büyükelçi Tutunçi, ortak işbirliklerinin geliştirilmesi ve tüccarların önündeki engellerin kaldırılmasıyla, Huzistan ile Kuveyt arasındaki ticaretin artırılması için uygun zemin oluşturulabileceğini belirtti.

Huzistan Valisi Mevâlizâde ise Huzistan ile Kuveyt arasındaki uzun geçmişe dayanan ilişkilere dikkat çekerek, bu bağların yalnızca günümüzle sınırlı olmadığını, geçmişte de iki taraf arasında yakın ilişkilerin bulunduğunu ifade etti.

Huzistan Valisi ayrıca, başarılı deneyimlerden örnek alarak Kuveyt ile ortak işbirliği yolunun daha da açılmasını umduklarını söyledi.

Mevâlizâde, Huzistan ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik olarak, Huzistan’ın sanayi ve tarım fuarlarının Kuveyt’te düzenlenmesi ve bu eyaletin kültür haftasının Kuveyt’te gerçekleştirilmesi gibi öneriler sundu.

Mevâlizâde ayrıca, Huzistan ve Kuveyt arasında turizm ilişkilerini kolaylaştırmak için hava ve deniz ulaşım hatlarının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.



