AB'den Öcalan'ın PKK çağrısına dair açıklama

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Anouar El Anouni, Abdullah Öcalan'ın PKK'ye yaptığı silah bırakma ve kendisini feshetme çağrısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, AB'nin çağrıyı memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Sözcü Anouar El Anouni, "Kürt meselesine siyasi bir çözümü amaçlayan güvenilir bir barış süreci başlatmak, barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm sağlamak için olumlu bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı. Anoni, açıklamasında, "Adil ve kalıcı bir çözüm bulmak, temel insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı duymak, sadece tüm Türk vatandaşlarına fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda tüm bölgedeki istikrara katkıda bulunacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

PKK, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Almanya tarafından terör örgütü olarak tanınıyor.