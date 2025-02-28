Almanya'daki Kürt örgütlerinden Öcalan'ın çağrısına destek

Abdullah Öcalan'ın PKK'nın feshedilmesi yönündeki çağrısına Almanya'daki Kürt çatı örgütleri de destek verdi.

Almanya Kürt Toplumu'ndan (KGD) yapılan açıklamada, "Kürt lider Abdullah Öcalan'ın kurucusu olduğu, Kürdistan İşçi Partisi'ni (PKK) feshetme ve şiddetten vazgeçme çağrısının memnuniyetle karşılandığı" ifade edildi.

Almanya'da Kürdistanlı Toplumlar Konfederasyonu (KON-MED) da Abdullah Öcalan'ın çağrısını destekleyen bir açıklama yaptı. Açıklamada Öcalan'ın çağrısı "barış ve demokrasi için bir fırsat" olarak nitelendirildi.

PKK, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Almanya tarafından terör örgütü olarak tanınıyor.