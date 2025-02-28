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28 Şub 2025 13:01

Hakan Fidan:

ABD PKK'yı destekleme mecburiyetinden çıkmalı

ABD PKK'yı destekleme mecburiyetinden çıkmalı

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "ABD’nin, Türkiye için tehdit oluşturan PKK’yı destekleme mecburiyetinden çıkması gerekiyor." dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli Al Jazeera'ya verdiği röportajda Türkiye'nin ABD'den beklentilerini net bir dille açıkladı.

Fidan, özellikle Suriye’de IŞİD’le mücadele çerçevesinde geliştirilen ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "ABD’nin, Türkiye için tehdit oluşturan PKK’yı destekleme mecburiyetinden çıkması gerekiyor." dedi.

Fidan, Suriye'de PKK/YPG'nin kendisine ait bir yönetim ve güç alanı istediği için yeni yönetimle uyuşmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, barışçıl bir yöntem bulunmasını umduğunu ifade etti.

Hakan Fidan, Türkiye'nin tavsiyesinin herkesin anayasal vatandaşlıktan eşit şekilde yararlanması olduğunu ve bunun toplumsal barışa büyük hizmet edeceğini belirtti.

News ID 1924856

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