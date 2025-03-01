Bahçeli: İmralı'da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin içinde bulunduğu kaotik ortam ve küresel gelişmelerin, ülke için tarihi bir fırsat kapısını araladığını belirtti. Bölgesel ve küresel tehditlere karşı, Türkiye’nin en büyük güvencesinin medeniyet mirası ve güçlü millet varlığı olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Gelen çağrı baştan sona değerlidir" ifadesiyle dikkat çekti. Açıklamaları, Türkiye’nin iç ve dış politikadaki konumlanmasına dair kritik mesajlar içerirken, Bahçeli’nin bu değerlendirmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.