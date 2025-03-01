Galibaf'tan İslam ülkelerindeki mevkidaşlarına tebrik mesajı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İslam ülkelerindeki mevkidaşlarına gönderdiği ayrı ayrı mesajlarda, Ramazan ayının gelişini tebrik etti.

Galibaf’ın mesajında, “Allah’ın misafirperverlik ayında, parlak İslam dininin yüce öğretilerinden faydalanarak, İslam ülkeleri arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarının güçlenmesine, dünyada adalet ve kalıcı barışın tesis edilmesine tanıklık edeceğimizi ve büyük İslam milletinin kapsamlı birlik ve beraberlik ışığında refah ve güç yolunda ilerleyebilmesini ümit ediyorum.” ifadelerine yer verildi.

İslami Şura Meclisi Başkanı, İslam ülkeleri parlamentolarının Filistin davasına destek konusunda üzerlerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

İran İslam İnkılabı Rehberi Ofisi, Pazar gününü mübarek Ramazan ayının ilk günü olarak ilan etmişti.