NATO: Zelenskiy, Trump ile ilişkileri düzeltmeli

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerini düzeltmesi için "bir yol bulması" gerektiğini söyledi.

BBC'ye açıklamalarda bulunan Mark Rutte, Trump ve Zelenski arasında Beyaz Saray'da yaşanan gerginliğin ardından Zelenskiy ile iki kez telefonda görüştüğünü belirtti.

ABD Başkanı Trump ile de telefonda görüştüğünü aktaran Rutte, görüşmelerde neler konuşulduğunu söyleme yetkisine sahip olmadığını, ancak Zelenskiy'e, "Trump'ın Ukrayna için şu ana kadar yaptıklarına saygı duyulması gerektiğini söylediğini" belirtti.

Rutte, ABD Başkanı Trump'ın "hakkının teslim edilmesi" gerektiğinin altını çizdi.

'ABD, Ukrayna ve Avrupa birlikte hareket etmeli'

Mark Rutte, Trump ile Zelenskiy arasında dün yaşanan tartışmanın "talihsiz" olduğunu ve aralarındaki ilişkiyi onarmaları gerektiğini söyledi.

Rutte, "Zelenskiy'nin ABD Başkanı ve üst düzey Amerikan liderlik ekibiyle ilişkilerini yeniden tesis etmenin bir yolunu bulması önemli" diye konuştu.

Mark Rutte, bu konuyu Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı telefon görüşmelerinde dile getirdiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri, "Zelenskiy ile iki kez telefonda görüştüm. Ona şunu söyledim: Ukrayna'yı kalıcı barışa ulaştırmak için ABD, Ukrayna ve Avrupa olarak birlikte hareket etmeliyiz" diye konuştu.