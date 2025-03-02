Ukrayna Büyükelçisi: Amerika olmadan ayakta kalamayız

ABC'nin haberine göre, Ukrayna'nın Avustralya Büyükelçisi Vasyl Myroshnychenko, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yaşanan gerginlik ve sözlü tartışmalara atıfta bulunarak, Kiev'in Washington'un desteği olmadan Rusya ile devam eden savaşta ayakta kalamayacağını söyledi.

Ukrayna Büyükelçisi bu gerginliği "büyük bir şok" olarak nitelendirdi ve "Duygular ön plandaydı ve bunu hepimiz biliyoruz. Ancak Zelensky çok açık sözlü ve tabii ki çok dürüst" dedi.

Cuma günü Trump ve Zelensky arasında kameralar önünde yaşanan benzeri görülmemiş gerginliğe rağmen, Myroshnychenko hala bir anlaşmaya varılabileceğine inanıyor.

Myroshnychenko, "İlerlemek için bir yol bulabiliriz ve iyimserim ancak Amerika'nın desteği olmadan ayakta kalamayız. Mücadeleye devam edeceğiz. Teslim olmayacağız ancak bu savaşı sona erdirmek için Amerikalıların katılımına ihtiyacımız var" diye ekledi.

Myroshnychenko ayrıca, Beyaz Saray'daki gergin toplantının özellikle ABD'deki meslektaşı ve Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova için çok zor olduğunu söyledi.