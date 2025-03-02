Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Türk medyasında yer alan haberlere göre, MHP lideri Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç Öcalan'ın örgüte yönelik "Silahları bırakın" çağrısıyla devam etti.

Öcalan'ın çağrısı sonrası HBS Araştırma tarafından 3 bin 200 kişiyle yüz yüze yapılan "Genel Seçim" anketinin sonuçları da büyük ses getirdi.

Anketten CHP birinci parti çıktı

İlk kez kamuoyuyla paylaşılan anketten CHP yüzde 31,2 ile birinci parti çıkarken AK Parti ise yüzde 29 ile ikinci parti çıktı.

Ankette DEM Parti'nin oy oranının yüzde 8,7 olduğu görülürken MHP ise yüzde 8 ile 4. parti olarak yer aldı.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle: