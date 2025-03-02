Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Türk medyasında yer alan haberlere göre, MHP lideri Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç Öcalan'ın örgüte yönelik "Silahları bırakın" çağrısıyla devam etti.
Öcalan'ın çağrısı sonrası HBS Araştırma tarafından 3 bin 200 kişiyle yüz yüze yapılan "Genel Seçim" anketinin sonuçları da büyük ses getirdi.
Anketten CHP birinci parti çıktı
İlk kez kamuoyuyla paylaşılan anketten CHP yüzde 31,2 ile birinci parti çıkarken AK Parti ise yüzde 29 ile ikinci parti çıktı.
Ankette DEM Parti'nin oy oranının yüzde 8,7 olduğu görülürken MHP ise yüzde 8 ile 4. parti olarak yer aldı.
Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:
- İYİ Parti yüzde 5.3
- Zafer Partisi yüzde 5.0
- YRP yüzde 4.2
- AP yüzde 2.4
- TİP yüzde 1.8
- Oy Kullanmam yüzde 2.3
- Diğer Partiler yüzde 2.1
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