Bahçeli'den bir sürpriz telefon daha!

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısıyla birlikte Türk siyasetinde yeni bir sayfa açıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihindeki konuşmasıyla başlayan süreçte DEM Partili isimlerle temas hız kazandı.

Geçtiğimiz günlerde eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı arayan MHP lideri, bu kez DEM Parti'den üst düzey bir isimle görüşme gerçekleştirdi.

İmralı heyeti üyesi DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Bahçeli'nin kendisini de telefonla aradığını söyledi. Eski HDP Başkanı Buldan'ın Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi Gazeteci İsmail Saymaz duyurdu.