Tahran son noktayı koydu; Nükleer faaliyetlerimiz saldırıyla durdurulmayacak

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı sırasında Fransa medyasına konuşan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, "Trump yönetimi azami baskıyı uygulayana kadar İran, ABD ile nükleer programı konusunda görüşmelere yeniden başlamayacak"dedi.

Erakçi sözlerini devamında "İran'ın nükleer programı askeri saldırıyla yok edilemez. İşte başardığımız teknoloji bu, akıl ve beyindeki teknolojiyi bombalamakla bitirlemez" ifadesini kullandı.

Erakci ayrıca Suriye'nin yeni yonetimi ile iletişim kurmaya acele etmediklerini belirtti.

Erakçi başka bir soruya yanıt olarak "İsrail'in İran'a saldırması Ortadoğu'da daha geniş çaplı çatışmalara yol açacaktır"şeklinde konuştu