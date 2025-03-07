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7 Mar 2025 10:06

Türk askerleri Heyet Tahrir el-Şam’a destek için Suriye'de (+Video)

Türk askerleri Heyet Tahrir el-Şam’a destek için Suriye'de (+Video)

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Türk askerlerinin Suriye’de Heyet Tahrir el-Şam teröristlerine destek verdiğini gösteriyor.

Russia Today’e göre, Suriye’de halk güçleri ile Heyet Tahrir el-Şam teröristleri arasındaki çatışmalar şiddetlenmiş durumda.

Bu bağlamda, Russia Today tarafından yayınlanan bazı sosyal medya görüntülerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye topraklarına girerek Lazkiye’ye doğru ilerlediği ve Tahrir el-Şam teröristlerine destek sağladığı görülmektedir.

Ebu Muhammed el-Colani liderliğindeki terörist gruplar, halk güçleri tarafından yenilgiye uğratıldıktan sonra İdlib ve Şam gibi bölgelerden Lazkiye’ye doğru hareket etmektedir.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, teröristlerin halk güçlerinin pususuna düştüğü ve ağır kayıplar verdikleri görülüyor.

News ID 1925043

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