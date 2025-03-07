Türk askerleri Heyet Tahrir el-Şam’a destek için Suriye'de (+Video)

Russia Today’e göre, Suriye’de halk güçleri ile Heyet Tahrir el-Şam teröristleri arasındaki çatışmalar şiddetlenmiş durumda.

Bu bağlamda, Russia Today tarafından yayınlanan bazı sosyal medya görüntülerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye topraklarına girerek Lazkiye’ye doğru ilerlediği ve Tahrir el-Şam teröristlerine destek sağladığı görülmektedir.

Ebu Muhammed el-Colani liderliğindeki terörist gruplar, halk güçleri tarafından yenilgiye uğratıldıktan sonra İdlib ve Şam gibi bölgelerden Lazkiye’ye doğru hareket etmektedir.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, teröristlerin halk güçlerinin pususuna düştüğü ve ağır kayıplar verdikleri görülüyor.