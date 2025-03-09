  1. Dünya
  2. Ortadoğu
9 Mar 2025 19:40

Tel Aviv'de araç patladı! Suikast girişimi ihtimali (+Video)

Tel Aviv'de araç patladı! Suikast girişimi ihtimali (+Video)

Tel Aviv’deki La Guardia Kavşağı'nda bir araçta meydana gelen patlama büyük paniğe yol açtı. Olayda 35 yaşındaki iki kişi yaralanırken, patlayan aracın Gush Dan'ın eski belediye başkanına ait olduğu tespit edildi.

İşgal altındaki topraklardaki Tel Aviv kentindeki La Guardia Kavşağı’nda meydana gelen patlamanın bir suikast girişimi olduğu belirlendi.

Olay, Pazar günü yerel saatle 16:40’ta gerçekleşti. Kavşak yakınlarında bir araçta patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil müdahale ekibi sevk edildi. Patlamada 35 yaşındaki iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun orta, diğerinin ise hafif olduğu bildirildi. Her iki yaralı da tedavi edilmek üzere Wolfson Hastanesi’ne kaldırıldı.

News ID 1925127

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler