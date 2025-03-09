Tel Aviv'de araç patladı! Suikast girişimi ihtimali (+Video)

İşgal altındaki topraklardaki Tel Aviv kentindeki La Guardia Kavşağı’nda meydana gelen patlamanın bir suikast girişimi olduğu belirlendi.

Olay, Pazar günü yerel saatle 16:40’ta gerçekleşti. Kavşak yakınlarında bir araçta patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil müdahale ekibi sevk edildi. Patlamada 35 yaşındaki iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun orta, diğerinin ise hafif olduğu bildirildi. Her iki yaralı da tedavi edilmek üzere Wolfson Hastanesi’ne kaldırıldı.