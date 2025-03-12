İran, Pakistan'daki rehin alma olayını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Pakistan'da bir yolcu treninin rehin alınması ve masum sivillerin güvenliğinin ve hayatlarının tehlikeye atılması konusunda derin endişe duyduğunu ifade ederek, bu terör eylemini kınadı.

İran'ın terörizmin ve şiddet yanlısı aşırılığın her türlü biçimini ve tezahürünü kınamadaki ilkeli duruşunu hatırlatan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pakistan hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

İran'ın bu terör olayının son bulması için gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.