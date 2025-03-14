Kremlin: Putin, Witkoff aracılığıyla Trump'a bilgi gönderdi

Sputnik'te yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna heyetiyle yaptıkları görüşmeleri Rus tarafına aktarmak üzere Moskova'ya giden ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la görüştüğünü belirtti.

Peskov, Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a Witkoff aracılığıyla bilgi ve ilave sinyaller gönderdiğini söyledi.

'Putin, Trump'ın tutumunu destekliyor'

Peskov, Putin'in ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'da çözüm konusundaki tutumunu desteklediğini, ancak dün yaptığı basın açıklamasıyla ABD Başkanı'na birlikte cevap bulmaları gereken konuları ilettiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü, "Dün Devlet Başkanı Putin'den çok önemli bir açıklama duydunuz. Gazetecilerin bir sorusunu yanıtlarken, Başkan Trump'ın çözüm konusundaki pozisyonunu desteklediğini söyledi, ancak birlikte yanıtlanması gereken bazı soruları da dile getirdi. Evet, gerçekten de yapılacak çok şey var, ancak yine de Putin, Bay Trump'ın pozisyonuyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti" dedi.

'İhtiyatlı iyimserlik için dayanaklar var'

Bununla beraber Peskov, ihtiyatlı iyimserlik duymak için dayanaklar bulunduğunun da altını çizdi.

Hem Rusya hem de ABD'nin iki liderin konuşması gerektiğini anladığını söyleyen Peskov, Putin ve Trump arasındaki olası telefon görüşmesinin tarihi konusunda henüz mutabakat bulunmadığını kaydetti.

'Kellogg iddiaları absürt'

Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un Moskova'nın ricası üzerine ABD'nin müzakere heyetinden çıkarıldığına dair haberleri de yorumlayan Peskov, bu iddiaları doğrulayamayacağını söyledi.

Kremlin Sözcüsü, "Rus tarafının ABD'nin iç işlerine karışabileceğini düşünmek muhtemelen saçma olur. Bizim bu yönde en ufak bir niyetimiz yok. Biz, her ilişkinin karşılıklı saygı temelinde inşa edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Tabii ki Amerikalıların iç işlerine karışmayacağız. Kimi atayacakları, kimi atamayacakları gibi kararları onlar kendileri alıyor. Dolayısıyla bunu doğrulayamam" diye konuştu.