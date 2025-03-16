Hizbullah, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırısını kınadı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınadı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, bu saldırların Yemen halkının Filistin halkına desteğini sürdürmesini engellemeye yönelik başarısız bir girişim olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Yemen'de sivillerin ve hayati öneme sahip noktaların hedef alınması, ABD hükümetinin gerçek ve çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koydu.'' denildi.

ABD'nin bölge ve dünyada kendisine karşı çıkan milletlere terör ve zorbalık uygulayan bir devlet olduğu kaydedilen açıklamada, ''Bu vahşi saldırı bir savaş suçu ve uluslararası hukukun ihlalidir. Ayrıca İsrail'in ABD desteğiyle Gazze, Lübnan, Suriye ve bölgedeki saldırganlığıyla da örtüşmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Filistinli direniş örgütleri, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırısını kınayarak, bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve İsrail'e destek anlamına geldiğini belirtti.

ABD saldırılarında can kaybı artıyor

Yemen, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 kişinin şehit olduğunu, 101 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yemen, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, Siyonist İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'e karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.