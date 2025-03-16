Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 Aralık tarihinde yaptığı açıklamada, Suriye'de karanlık dönemin sona ermesiyle birlikte, güvenli bir şekilde Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısının 873 bine ulaştığını duyurdu.

Geri dönüş süreci ve rakamlar

Yılmaz, Türkiye'den Suriye'ye dönüş yapan göçmen sayısının 873 bin olduğunu belirterek, bu rakamın Suriye'deki güvenlik durumunun iyileşmesi ve yeniden inşa çabalarıyla paralel olarak arttığını ifade etti.

Güvenli dönüşün önemi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye'ye geri dönüş yapanların güvenli bir şekilde evlerine ulaşmasının önemini vurgulayarak, Türkiye'nin Suriyelilerin güvenli dönüşleri için gerekli koşulları sağladığını belirtti. Ayrıca, bu dönüşlerin Suriye'nin yeniden inşa sürecine katkı sağlayacağına dikkat çekti.