İran Donanması o iddiayı reddetti

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Kızıldeniz'de Zagros gemisi battı" iddiası yalanlandı.

Açıklamada, ''Son birkaç gündür Cask ile Ebu Musa Adası arasında devriye görevi yürüten Zagros gemisi, şu anda Birinci Deniz Bölgesi'nde (Bender Abbas) bulunuyor.'' denildi.

Suudi Arabistan'ın Al Hadath TV kanalı, İran'ın Zagros gemisinin hedef alındığını iddia etmişti.

İran'ın yerli yapım ilk istihbarat gemisi Zagros 15 Ocak tarihinde deniz kuvvetlerine teslim edilmişti.

İranlı mühendisler tarafından yerli imkanlarla üretilen Zagros, İran Donanması'nın deniz güvenliği ve bilgi toplama ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.