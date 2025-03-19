1403 yılında İran'da ve dünyada neler oldu?

İran halkı bir yılı daha geride bıraktı. Son 365 güne baktığımızda İran ve dünyada bu kadar olayların sadece bir yılda yaşandığını inanmak bile zor.

Bu gelişmelerin bir kısmı İran topraklarında yaşanırken, bir kısmı da doğrudan İran’i ilgilendiren başka ülkelerde yaşandı.

Tabii bu gelişmelerin en önemlisi 43 yıl sonra İran’da bir Cumhurbaşkanının şehit düşmesiydi.

İran Hicri Şemsi takvimine göre yarın yeni yıla yani 1404’e merhaba diyecek. Biz de son bir yılda (22 Mart 2024-19 Mart 2025 arası) İran ve dünyada yaşanan önemli gelişmeleri sizin için aktarmaya çalıştık.

1Nisan; İran’ın Şam'daki konsolosluk binasına saldırı:

1403 yılının ilk önemli olayı, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluk binasına füze saldırısı yapmasıydı. Pazartesi akşamı 1 Nisan'da meydana gelen saldırıda toplam 16 kişi şehit oldu. Bu İsrail saldırısının en kıdemli şehidi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarından Muhammed Rıza Zahidi olarak kabul ediliyor. Kudüs Gücü Koordinatör Yardımcısı Muhammed Hadi Hacı Rahimi de bu saldırıda şehit düşen önemli isimlerden biri. İsrail'in bu binaya düzenlediği saldırıda 7 İran Devrim Muhafızları askeri şehit oldu.

3 Nisan; Sistan Belüçistan’da terör saldırısı:

3 Nisan akşamı Ceyş'ul Adl terör örgütüne bağlı unsurlar, Rask ve Çabahar kentlerindeki bazı İran Devrim Muhafızları ve Ferec karargahlarına koordineli bir saldırı düzenledi. Çatışma ssatlerce sürdü.

13 Nisan; Devrim Muhafızlarının İsrail gemisine el koyması:

Siyonist milyarder Eyal Ofer'e ait Portekiz bayraklı MCS Aries adlı konteyner gemisine İsrail bağlantılı olması nedeniyle 13 Nisan 2024 Cumartesi günü Devrim Muhafızları deniz kuvvetleri tarafından el konuldu.

13 Nisan; Birirnci Gerçek Vaat Operasyonu:

İran, İsrail'in Şam konsolosluğuna saldırmasından 12 gün sonra, 15 Nisan'ın geç saatlerinde Gerçek Vaat Harekatı'nı gerçekleştirdi. 16 Nisan sabahına kadar süren bu operasyonda İran silahlı kuvvetleri balistik füzeler ve insansız hava araçları kullandı. Bu, İran'ın son yıllarda İşgal altındaki topraklarına yönelik ilk doğrudan saldırısıydı.

21 Nisan; Eski Cumhrbaşkanı İbrahim Reisi’nin Pakistan’i ziyaret etmesi:

Seyyid İbrahim Reisi 21 Nisan’da iki günlük bir seyahat için Pakistan'a doğru yola çıktı. Gezinin önemi, Ocak 1402 gelişmeleri ve kısa süreli bir askeri çatışmanın ardından İran ile Pakistan arasında ikili ilişkilerde sorunlar yaşanmasıydı. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında sekiz adet işbirliği belgesi, anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

19 Mayıs; Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesi:

İran-Azerbaycan ortak yapımı olan Kız Galası Barajı'nın açılışını yapmak üzere Azerbaycan Cumhuriyeti sınırına giden Seyyid İbrahim Reisi'nin helikopteri Verzigan'da düştü, helikopterdeki herkes hayatını kaybetti. Helikopterin enkazı 21 Mayıs'ta bulundu.

20 Mayıs; Ayetullah Hamanei’nin kararnamesiyle yürürlüğe giren Anayasanın 131. Maddesi:

Ayetullah Hamanei, 20 Mayıs'ta beş günlük yas ilan etti, Anayasa'nın 131. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'ı geçici hükümet başkanı olarak atadı ve 50 gün içinde seçim yapılması yönünde bir kararname yayınladı.

22 Mayıs; Cumhurbaşkanı Reisi ve şehit düşen diğer yetkililer için cenaze töreni:

Ayetullah Hamanei'nin helikopterdeki yolcuların naaşları başında cenaze namazı kıldırmasının ardından Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

28 Mayıs; Galibaf’ın yenidem meclis başkanı olarak seçilmesi:

Bugünde 12. Meclis'in ikinci açık oturumu, Alaeddin Borujerdi (Sünni Meclis Başkanı) başkanlığında yapıldı. 12. Meclis'in ilk oturumunun başkanlık seçiminde Muhammed Bakır Galibaf, Mücteba Zülnurî ve Menuçehr Mutteki yarıştı. Galibaf 198 oy alarak meclis başkanlığı koltuğuna oturdu.

30 Mayıs-3 Haziran arası; Cumhurbaşkanlığı adaylarının kayıt yapması:

14. seçim için aday kayıtları 30 Mayıs’ta başladı ve tam beş gün devam etti.

Çeşitli seçim dönemlerinde ilk kez adayların evrakları seçim merkezinin üst katında incelenirken, başvuranların tamamının kayıt bölümüne girmesine izin verilmedi. 14. seçime 80 kişi kayıt yaptırdı. Cumhurbaşkanlığı adaylığına başvuran isimler arasında Said Celili, Mustafa Purmuhammedi, Emir Hüseyin Gazizadehaşimi, Ali Rıza Zakani, Muhammed Bakır Galibaf, Mahmud Ahmedinejad, İshak Cihangiri, Ali Laricani, Abdunnasır Himmeti, Abbas Ahundî, Mesut Pezeşkiya ve Mustafa Kavakebiyan gibi önemli isimler yer aldı.

Bu seçim turuna katılan 13. hükümetin bakanları ve yöneticileri Muhammed Mehdi Esmaili, Mehrdad Bazrpash, Seyyid Solat Mortazavi, Davud Manzur ve Emir Hüseyin Gazizadehaşimi idi.

11 Haziran; Cuurbaşkanı adayların belirlenmesi:

İçişleri Bakanlığı, tüm incelemeleri yaptıktan sonra kayıt yaptran 6 kişiyi resmi aday olarak ilan etti.

Masut Pezeşkiyan, Mustafa Purmuhammadi, Saşd Celili, Alireza Zakani, Amirhüseyin Ghazizadehashemi ve Mohammad Bagher Galibaf katıldı.

27 Haziran; İki aday seçimden çekildi:

İran'da Cumhurbaşkanı adayı Ali Rıza Zakani, 28 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı adayı Ali Rıza Zakani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı adayı Gazizade de seçimlerden çekildi. 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en genç adayı olan Emir Hüseyin Gazizade de seçimlerden çekildiğini açıklamıştı.

28 Haziran; İran'da cumhurbaşkanı seçimi:

İran'da cumhurbaşkanı seçimi, adaylardan hiçbirinin ilk turda kazanmak için gerekli olan yüzde 50 oy oranına ulaşamaması nedeniyle ikinci tura kaldı.

İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi seçimin ikinci turuna, ilk turu önde bitiren Mesut Pezeşkiyan ve Said Celili'nin katılacağını açıkladı.

Seçim Merkezi verilerine göre ülke genelinde 59 bin merkezde kurulan sandıklarda toplam 24 milyon 535 bin 185 oy kullanıldı.

İlk turu ilk sırada bitiren Pezeşkiyan 10 milyon 415 bin 191 oy alarak oyların 42,5'ini aldı.

5 Temmuz; Pezeşkiyan, İran'ın yeni cumhurbaşkanı seçildi:

İran'da seçimlerin ikinci turunda katılım yüzde 50'ye yakın oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda seçime katılan 4 adaydan hiçbiri yüzde 50'yi geçememiş, en çok oy alan reformist aday Mesut Pezeşkiyan ve muhafazakar aday Said Celili ikinci tura kalmıştı. Oy verme işlemlerinin ardından sandıklar kapandı. İran İçişleri Bakanlığı, Mesut Pezeşkiyan'ın seçimi ikinci turda kazandığını açıkladı.

13 Temmuz; Donald Trump'a suikast girişimi:

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a, 13 Temmuz'da Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında suikast girişimi düzenlendi.

15 Temmuz; Trump Cumhuriyetçilerin adayı oldu:

Donald Trump, 2024 Başkanlık Seçimlerine aday oldu.

28 Temmuz; Pezeşkiyan'ın mazbata töreni:

İran'da 14'üncü cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ın mazbata töreni 28 Temmuz'da yapıldı.

30 Temmuz; Pezeşkiyan'ın yemin töreni:

İran’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın yemin töreni 30 Temmuz’da yerel saatle 16.00’a İslami Şura Meclisi’nde düzenlendi.

31 Temmuz; Hamas lideri Heniyye’ye Tahran’da suikast:

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesut Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran’da uğradığı suikast sonucu şehit düştü.

2 Ağustos; Zarif, Pezeşkiyan’ın stratejik işlerden sorumlu yardımcısı oldu:

Muhammed Cevad Zarif, İran Cumhurbşkanı’nın stratejik işlerden sorumlu yardımcısı oldu.

6 Ağustos; Kamala Harris Demokrat Partinin başkan adayı oldu:

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, kesin oylama sonuçlarına göre, 5 Kasım seçimlerinde Demokrat Partinin başkan adayı olduğu resmileşti.

11 Ağustos; İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, kabine listesini Meclise sundu:

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, kabinesini Meclise sunarken Dışişleri Bakanlığı için eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer anlaşmalardaki Başmüzakereci Abbas Erakçi'yi, İçişleri Bakanlığı için ise asker kökenli İskender Mümini'yi aday gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, kabinesinde yer almasını istediği 19 ismi Meclise sundu.

21 Ağustos; Pezeşkiyan'ın kabinesi firesiz onay aldı:

İran Meclisi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın kabinesini bütünüyle onayladı. Mecliste 20 yıldır ilk kez bir kabine listesi firesiz onay almış oldu.

11 Eylül; İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ilk yurt dışı ziyaretini Irak'a gerçekleştirdi

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ilk yurt dışı ziyaretini 11 Eylül 2024’te Irak'a gerçekleştirdi.

16 Eylül; Pezeşkiyan'ın ilk basın toplantısı:

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan 16 Eylül Pazartesi günü yerli ve yabancı basın mensuplarının katılımıyla bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

17 ve 18 Eylül; Çağrı cihazı patlamaları

17 ve 18 Eylül 2024 tarihlerinde, binlerce çağrı cihazı ve yüzlerce telsiz, İsrail'in saldırısı sonucu Lübnan ve Suriye'de eş zamanlı olarak patladı. Lübnanlı sağlık yetkilileri, olayda 39 kişinin şehit olduğunu, yaklaşık üç bin kişinin ise yaralandığını belirtmişti.

22 Eylül; İran’da kömür madeninde patlama:

İran’ın Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada en az 51 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

24 Eylül; Pezeşkiyan'ın BM'deki konuşması:

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ilk kez BM Genel Kurulu'nda konuştu.

27 Eylül; Tuğgeneral Abbas Nilfouruşan, Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrullah ile birlikte şehit oldu:

Katil İsrail'in 27 Eylül'de Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Operasyonlardan Sorumlu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfouruşan, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile birlikte şehit olmuştu.

1 Ekim; İran’dan İsrail’e karşı ‘’Gerçek Vaat 2" operasyonu düzenledi:

İran "Gerçek Vaat 2" olarak isimlendirilen ve akşam TSİ 19.30'da başlayan saldırıda İsrail'in üç askeri üssünün hedef alındığını duyurdu.

4 Ekim; Hizbullah'ın üst düzey liderlerinden Haşim Safiyuddin şehit edildi:

Seyyid Hasan Nasrallah'ın 16 yıl önce olası halefi olarak medyada yer alan Seyyid Haşim Safiyuddin, 4 Ekim Cuma günü Beyrut'ta Siyonistlerin düzenlediği bir hava saldırısında şehit edildi.

12 Ekim; İran Meclis Başkanı Beyrut'un bombalanan mahallesini ziyaret etti

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Lübnan ziyareti kapsamında Beyrut'un bombalanan bölgelere giderek, Siyonist rejim tarafından yıkılan binaların çevresini ziyaret etti.

16 Ekim; Yahya Sinvar şehit oldu:

Aksa Tufanı Operasyonu'nun beyni olarak kabul edilen Sinvar, işgalci İsrail güçleri tarafından şehit edildi. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, hareketin lideri Yahya Sinvar'ın Siyonist İsrail'in terör saldırısında şehit düştüğünü açıkladı.

22 Ekim; 2025 Bütçesinin Meclise Sunulması:

Mesut Pezeşkiyan, 22 Ekim’de yapılan açık oturumda, 2025 yılı bütçesini Meclis Başkanı Muhammed Bakir Galibaf'a sundu.

22 Ekim; Pezeşkiyan'ın BRICS Zirvesine Katılımı:

Mesut Pezeşkiyan, BRICS zirvesine katılmak üzere Tahran'dan Rusya'nın Kazan şehrine hareket etti.

26 Ekim; Teftan'da terör saldırısı:

Ceyş el-Adl terör örgütünün saldırısı sonucu, Teftan bölgesindeki sınır muhafızlarından 10'u şehit oldu.

26 Ekim; İsrail'in İran'a saldırısı:

Siyonist rejim, Gerçek Vaat 2 operasyonuna yanıt olarak, İran topraklarında askeri programlarla bağlantılı olduğu iddia edilen noktalara füze saldırısı gerçekleştirdi. Raporlara göre, bu füzeler Irak hava sahasından İran'a doğru fırlatıldı.

6 Kasım; Trump'ın ABD Seçimlerinde Zaferi:

Donald Trump, ABD başkanlık seçimlerinde kazandı. 4 yıl önce Joe Biden'a kaybeden Trump, Kamala Harris'i yenerek eski görevine geri döndü.

14 Kasım; Laricani'nin Lübnan ve Suriye'ye önemli ziyareti:

Ali Laricani, İslam Devrimi Lideri’nin danışmanı olarak Lübnan ve Suriye'ye yoğun bir ziyaret gerçekleştirdi. Lübnan'da Başbakan Necip Mikati ve Lübnan Parlamento Başkanı Nebih Berri ile görüşen Laricani, ardından Şam'a giderek Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüştü. Laricani, bu ziyaretinde Ayetullah Hamenei'nin iki ülkenin yetkililerine iletilmesi gereken mesajını taşıyordu.

22 Kasım; Aşırı Sağcıların Yeni Hareketinin Başlangıcı:

Ekim ayında, yeni ortaya çıkan baskı grubu, Gerçek Vaat 3 operasyonunun uygulanması talebiyle ilk adımlarını attı. "İran için feryat" adı altında seminerler ve gösteriler düzenlediler. Temel talepleri, başörtüsü yasasının uygulanması ve filtre engellerinin kaldırılmamasıydı. Aynı gün, Gerçek Vaat 3 talebiyle "İran için feryat" semineri düzenlendi.

27 Kasım; Lübnan'da Ateşkes:

Lübnan'daki savaş, ABD, Fransa ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda varılan bir anlaşma ile sona erdi.

27 Kasım; Galibaf'ın basın toplantısı:

Galibaf, Meclis Başkanı olarak ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda, 13 Aralık'ta başörtüsü kanununu Cumhurbaşkanı'na ileteceğini açıkladı. Pezeşkiyan, önceden bu kanunu iletmemişti.

8 Aralık; Beşar Esad hükümetinin devrilmesi:

Heyet Tahrir eş-Şam’ın lideri Muhammed el-Culani'nin hareketliliği sonrası, 11 gün süren çatışmaların ardından Suriye Baas hükümeti devrildi. Beşar Esad, Rusya'ya sığındı.

15 Aralık; Başörtüsü Kanununun İletilmesindeki Gecikmenin Nedeni:

Onay ve yalanlamaların ardından, Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nin bu kanunun uygulanmasının sonuçları konusunda duyduğu endişeler nedeniyle kanunun iletilmesini engellediği ortaya çıktı.

24 Aralık; WhatsApp ve Google Play'in Filtrelerinin Kaldırılması:

Android işletim sistemli cep telefonları kullanıcıları tarafından kullanılan WhatsApp mesajlaşma uygulaması ve Google Play marketi, Sosyal Medya Yüksek Konseyi'nin kararı ile filtrelerden kurtarıldı ve İranlı kullanıcılara sunuldu.

9 Ocak; Lübnan Cumhurbaşkanının Yemin Töreni:

Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Aoun, ülkesindeki uzun siyasi çıkmazın ardından, parlamento tarafından Cumhurbaşkanı olarak seçildi ve yemin etti.

17 Ocak; İran ve Rusya Arasında Stratejik Anlaşma:

Mesut Pezeşkiyan'ın Moskova ziyareti sırasında, İran ve Rusya Cumhurbaşkanları, Kremlin Sarayı'nda iki ülke arasında stratejik bir anlaşma imzaladı.



18 Ocak; Yargıtay Hakimlerine Suikast:

Tanınmış yargı yetkilileri Muhammed Mukise ve Ali Razini, suikast sonucu vurularak şehit oldu. Katil, birkaç dakika sonra Yüksek Mahkeme binasında intihar etti.

19 Ocak; Gazze'de Ateşkes:

Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda yapılan uzun müzakereler sonucunda Gazze'de ateşkes sağlandı ve karşılıklı esir takası başladı. Bu ateşkes, esir takası ve Gazze'ye gıda maddelerinin girişi gibi zorluklarla karşılaştı.

19 Ocak; FATF Tasarılarının İncelenmesi:

Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi'nin Sözcüsü Muhsin Dehnavî, İran'ın CFT ve Palermo sözleşmelerine katılımının gözden geçirildiğini duyurdu. Bu iki yasa tasarısının incelenmesinde bir sonuca varılamamıştır.

20 Ocak; Zarif'in Davos Ziyareti:

İran Cumhurbaşkanı Stratejik Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'ye gitti. Zarif, Fareed Zakaria ile yaptığı röportajda, hükümetin kadınlara başörtüsü konusunda baskı yapmama kararını açıklaması aşırı sağcılar arasında büyük tepkilere yol açtı.

20 Ocak; Trump'ın Başkanlık Yemin Töreni:

Donald Trump, ABD Başkanı olarak göreve başlamak için Kongre Sarayı'nda yemin etti.

4 Şubat; Maksimum Baskı Politikalarının geri dönüşü:

ABD Başkanı Donald Trump, bir kararnameyi imzalayarak İran'a karşı maksimum baskı politikalarını yeniden başlattı.

12 Şubat; Tahran'da bir üniversite öğrencisine suikast:

Tahran Üniversitesi Yönetim Fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Emir Muhammed Khaleghi, yurda dönerken iki motosikletli saldırgan tarafından suikasta uğradı. Saldırganlar karşısında direnen Khaleghi, hastaneye kaldırıldı ancak bir gün sonra hayatını kaybetti.

19 Şubat; Katar Emiri’nin Tahran ziyareti:

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, bu günde üst düzey bir heyetin başında İran’a geldi. Tahran’da Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüştü ve ortak basın toplantısı düzenledi. Ayrıca, İran Devrim Lideri Ayetullah Hamenei ile de bir araya geldi.

23 Şubat; Hizbullah’ın Şehit Genel Sekreterlerinin cenaze töreni:

Hizbullah’ın şehit genel sekreterleri Seyyid Hasan Nasrallah ve Seyyid Haşim Safiyüddin, uygun koşullar sağlandıktan sonra Beyrut’ta toprağa verildi. Nasrallah’ın naaşı Beyrut’a, Safiyüddin’in naaşı ise memleketi Dirkanun’a defnedildi.

2 Mart; İran Ekonomi Bakanı Abdulnasır Himmeti’nin görevden alınması:

Mecliste ekonomi bakanının azli için yapılan oylamada Abdulnasır Himmeti güvenoyu alamadı ve görevinden alındı.

3 Mart; Muhammed Cevad Zarif’in istifası:

Zarif, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Stratejik Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bu istifa, Yargı Erki Başkanı ile yaptığı görüşmenin ardından gerçekleşti.

3 Mart; Eski iki bakan için hapis cezası:

Eski Tarım Bakanı Seyyid Cevad Sadatinijad ve Eski Sanayi Bakanı Seyyid Rıza Fatemi Emin, 4,3 milyar dolarlık “Debş Çayı” yolsuzluğu nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı.

15 Mart; Pezeşkiyan’ın hicap yasası hakkındaki açıklaması:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaempanah, Twitter’da Pezeşkiyan’ın hicab yasasını uygulamayacağını açıkladığını duyurdu. Pezeşkiyan, bu yasanın halk için sorun oluşturduğunu ve halkın karşısında durmak istemediğini söyledi.

7 Mart; Trump’ın İran’a mektup göndermesi:

ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business kanalına verdiği röportajda, İran Devrim Lideri Ayetullah Hamenei’ye hitaben bir mektup yazdığını ve bunu İran’a gönderdiğini açıkladı.

12 Mart; Enver Gargaş’ın Tahran ziyareti:

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı’nın diplomatik danışmanı Enver Gargaş, resmi bir ziyaret kapsamında Tahran’a geldi. Donald Trump’ın İran’a yazdığı mektubu, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’ye teslim etti.

17 Mart; Mehdi Kerrubi’nin ev hapsinin kaldırılması:

Mehdi Kerrubi’nin oğlu Hüseyin Kerrubi, Cemaran haber ajansına yaptığı açıklamada, babasının ev hapsinin kaldırıldığını duyurdu. Güvenlik yetkilileri, Kerrubi’ye, Yargı Erki Başkanı’nın talimatıyla ev hapsinin sona erdiğini ve güvenlik görevlilerinin 8 Nisan’da evinden ayrılacağını bildirdi.

17 Mart; Trump’tan yeni tehditler:

ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü Yemen’e düzenlenen ağır saldırının ardından İran’ı tekrar tehdit etti. Sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Bugünden itibaren, Yemen’den atılan her kurşun, İran tarafından atılmış sayılacaktır. İran, bu eylemlerinin ciddi sonuçlarıyla karşılaşacaktır.”

Trump daha önce de “Husilere verilen destek derhal sona ermeli! Amerikan halkı ve başkanı, küresel deniz yollarını tehdit edenleri hoş görmeyecek. Eğer böyle bir şey yaparsanız, dikkatli olun, çünkü ABD sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hoşgörülü olmayacağız.” ifadelerini kullanmıştı.