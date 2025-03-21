ABD, tehditlerle hiçbir yere varamayacak

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Nevruz Bayramı münasebetiyle bugün İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi’nde İran halkının farklı kesimlerinden binlerce kişiyle hükümet yetkililerini kabul etti.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin bu görüşmede yaptığı konuşmadan öne çıkanlar:

- Geçtiğimiz yıl yaşanan olaylarda İranlı ve Lübnanlıların büyük ve değerli şahsiyetler kaybedildi ve bu bizim için bir trajediydi. Geçtiğimiz yıl acı doğal olaylar da yaşadık; Tabas'taki maden kazasında 50'den fazla kişi hayatını kaybetti ve vu acı bir olaydı.

- Hak ile batıl arasındaki mücadelede zafer hakka aittir, ancak hak tarafı bedel öder. Hiç şüpheniz olmasın ki bu direnişlerin sonu düşmanın ve şeytani ve yozlaşmış Siyonist rejimin yenilgisidir.

- 1403 yılının bu acı olaylarında İran milletinin manevi gücü, sabrı, duruşu ve cesareti ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın coşkusu ve hazırlığı dikkat çekiciydi. Şehit Heniyye'nin ve diğer şehitlerin cenaze töreninde ve Lübnan ile Filistin'deki olaylara karşı yaklaşımında, İran halkı manevi gücünü gösterdi ve bunların zirvesi 11 Şubat yürüyüşüydü.

- İran halkı, kendini dünyaya tanıttı. Biz de kendimizi tanımalıyız. Bütün bunlar, ekonomik sıkıntıların halkı kuşattığı bir dönemde oldu. Bizim halkımız, tüm bu zorluklara rağmen meydana geldi. Düşmanlarımız, İran halkının İslami düzene ne kadar bağlı olduğunu görmek zorunda kaldılar.



- Birkaç yıldır üretim meselesini tekrarlıyorum çünkü üretim, halkın geçim ve ülke ekonomisinin iyileşmesinde anahtar bir faktördür.

- Halk ve hükümet yılın sloganına dikkat etmelidir.

- Herkes, bir üretim yapabilecek paraya sahipse, bunu mutlaka yapmalıdır.

- Amerikalılar, İran'a karşı tehditlerle hiçbir yere varamayacaklarını bilmelidir.

- Düşmanlar, İran halkına karşı bir kötülük yaparlarsa, sert bir şekilde karşılık alacaklardır.

- Amerikalı ve Avrupalı politikacılar büyük bir hata yapıyorlar, bölgedeki direniş merkezlerini "İran'ın vekil güçleri" olarak adlandırıyorlar; peki, vekil ne demek? İran'ın vekile ihtiyacı yok.

- Filistin'in işgalinin başlangıcından itibaren bu konuya karşı çıkan ülkelerden biri Yemen hükümetiydi.

- Filistin'i savunan herkesi destekliyoruz; tehdit edenler bilsinler ki, biz asla çatışmayı başlatmadık ama biri kötülük yapmak isterse, sert darbeler alacaktır.