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27 Mar 2025 07:44

ABD: İran ve Yemen'e baskı artacak

ABD: İran ve Yemen'e baskı artacak

ABD Hazine Bakanı Scott Besant, buna göre İran ve Yemen'e yönelik baskıların artırılacağını ileri sürdü.

Fox News'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, bu yılın 20 Ocak'ında Beyaz Saray'daki ikinci dönemine başladığından bu yana, İran'a karşı başarısız olan azami baskı politikasının sürdürülmesinin önemini vurguluyor. Bu politika bölgedeki gerginlik nedeniyle artık yeni bir boyut kazanmış durumda

ABD Hazine Bakanı Scott Besant, buna göre İran ve Yemen'e yönelik baskıların artırılacağını ileri sürdü.

ABD'nin Yemen'deki askeri operasyonlarına ilişkin ise, "Şu anda İran ve Yemen'e baskı yapmak için masada belirli planlarımız var" dedi.

Besant, Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarına değinerek, "Trump, Amerika'nın müzakerelerdeki konumunu güçlendirecekse Rusya'ya karşı yaptırımları sıkılaştırmaktan çekinmeyecektir" ifadesini kullandı.

News ID 1925564

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