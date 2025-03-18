Yemen, ABD’nin saldırılarına nasıl karşılık verecek?

Almaalomah’a göre, askeri uzman Safaa Al-Asam, Yemen’deki Ensarullah güçlerinin ABD ve İngiltere’nin saldırılarına yanıt vermek için birçok seçeneğe sahip olduğunu vurguladı.

Al-Asam, bu güçlerin Bab el-Mendeb Boğazı da dahil olmak üzere deniz geçişlerini kapatabileceğini ve bölgedeki ABD askeri üslerini hedef alabileceğini belirtti.

Ensarullah güçlerinin ABD ve müttefiklerinin bölgedeki çıkarlarını hedef almasının da olasılıklar arasında olduğunu ifade eden Al-Asam, her yeni askeri saldırının durumu daha da kötüleştireceğini söyledi.

ABD’nin yanlış kararlar nedeniyle bölgedeki kaosun sorumlusu olduğunu belirten uzman, askeri çatışmaların hiçbir zaman istikrar getirmeyeceğini vurguladı.

Öte yandan, Amerikan saldırganları dün gece bir kez daha Yemen’in çeşitli bölgelerini acımasız saldırılarla hedef aldı.