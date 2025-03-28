Ensarullah Lideri: İran'ın Filistin davasında merkezi rolü var

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Seyyid Abdülmelik el-Husi, Dünya Kudüs Günü mübasebetiyle yaptığı konuşmada, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkına verdiği desteklere değinerek, "İran, Filistin halkının ve mücahitlerinin yanında temel ve merkezi bir rol oynamıştır." dedi.

El-Husi, düşmanların Tahran üzerindeki baskılarına işaret ederek şöyle devam etti: "Düşman, İran'ın rolünün öneminin farkındadır ve maksimum baskı uygulayarak bu rolün yerine getirilmesini engellemeye çalışıyor. Ancak İran'ın tutumu, İslam Devrimi'nin zaferinden bu yana istikrarlı ve değişmez kalmıştır."

Ensarullah lideri ayrıca, Kudüs Günü'ne atıfta bulunarak bazı Arap ve İslam ülkelerinin zayıf duruşlarını eleştirdi ve şunları söyledi: "Bu yılki Kudüs Günü'nde, Arap hükümetlerinin Siyonist rejimin işlediği suçlara karşı kayıtsızlığı ve pasifliği her zamankinden daha belirgin hale geldi. Bu zayıflık, resmi düzeyde ve birçok İslam ülkesinde görülüyor."

Uluslararası kurumları, özellikle Birleşmiş Milletler (BM) ve Güvenlik Konseyi'ni eleştiren el-Husi, "Bu kurumlar, Siyonistlerin Gazze ve Batı Şeria'daki suçlarına karşı hiçbir adım atmamakla kalmadı, aynı zamanda bu suç rejimine meşruiyet kazandırmaya devam ediyor. BM, bu rejimin tanınmasını iptal etmeli ve onu uluslararası toplumdan dışlamalıdır." dedi.

El-Husi, dünyadaki bazı onurlu ülkelerin cesur duruşlarına da değinerek, "Venezuela, Güney Afrika ve Kolombiya gibi ülkeler, Siyonist rejimle siyasi ve ekonomik ilişkilerini keserek ve onun işlediği suçları yargı önüne taşıyarak insani ve kararlı bir tavır sergilemişlerdir. Bu tutum takdir edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Ensarullah Lideri, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin'e yönelik kararlı ve istikrarlı duruşunu takdir ediyoruz. Direnişin, Siyonist saldırganlığa karşı tek yol olduğuna inanıyoruz."