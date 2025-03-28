BBC muhabiri Türkiye'den sınır dışı edildi

Lowen, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan iktidar karşıtı gösterileri BBC için takip etmek üzere İstanbul’daydı.

Mark Lowen bugün (27 Mart) sınır dışı edildi. Lowen, kendisine “kamu tehdidi” olarak görüldüğünü belirten yazılı tebligat yapıldığını söyledi.

Lowen üzgün olduğunu belirtti:

"Daha önce beş yıl yaşadığım ve büyük bir sevgi beslediğim bir ülkeden gözaltına alınıp sınır dışı edilmek son derece sarsıcı oldu. Basın özgürlüğü ve tarafsız habercilik, her demokrasinin temelidir."

İngiliz gazeteci, salı günü (25 Mart) otelinden götürülüp 17 saat boyunca gözaltında kaldı.

BBC Haber’in Yönetim Kurulu Başkanı Deborah Turness, Lowen’in sınır dışı edilmesine tepki gösterdi:

"Bu son derece rahatsız edici bir olay ve Türk makamlarına konuyla ilgili girişimlerde bulunacağız. Mark, Türkiye hakkında derin bilgiye sahip, çok deneyimli bir muhabirdir ve hiçbir gazeteci sadece işini yaptığı için bu tür bir muameleyle karşılaşmamalıdır. Türkiye’deki gelişmeleri tarafsız ve adil bir şekilde aktarmaya devam edeceğiz."