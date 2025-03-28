https://tr.mehrnews.com/news/1925596/ 28 Mar 2025 11:35 News ID 1925596 Dünya Afrika Dünya Afrika 28 Mar 2025 11:35 Afrikalı gençler Tahran'daki Kudüs Günü Yürüyüşü'ne katıldı Tahran'da bulunan Afrikalı gençler Dünya Kudüs Günü Yürüyüşü'ne katıldı. Tahran'da bulunan Afrikalı gençler Dünya Kudüs Günü Yürüyüşü'ne direniş şehitlerinin posterleri ile katıldı. News ID 1925596 کپی شد İlgili haberler Veliar Meydanı'nda direniş marşı Yezd halkından Filistin'e tam destek Ekler Afrika Dünya Kudüs Günü İran
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