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28 Mar 2025 11:35

Afrikalı gençler Tahran'daki Kudüs Günü Yürüyüşü'ne katıldı

Afrikalı gençler Tahran'daki Kudüs Günü Yürüyüşü'ne katıldı

Tahran'da bulunan Afrikalı gençler Dünya Kudüs Günü Yürüyüşü'ne katıldı.

Tahran'da bulunan Afrikalı gençler Dünya Kudüs Günü Yürüyüşü'ne direniş şehitlerinin posterleri ile katıldı.

News ID 1925596

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