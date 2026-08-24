İran Sineması Busan Film Festivali’nde 

Asya sinemasının bağımsız yapımlarına odaklanan ve yılın en dikkat çekici eserlerini ağırlayan Busan Uluslararası Film Festivali 6-15 Ekim tarihlerinde sinemasevelerle buluşacak.

İran sineması, bu prestijli seçkide yönetmenliğini Mani Mukaddam’ın üstlendiği "Uyku" filmiyle temsil edilecek.

“Uyku” filmi hakkında

Yapımcılığını Emir Hüseyin Haydari’nin üstlendiği ve ilk gösterimini 44. Fecr Film Festivali’nde gerçekleştiren “Uyku”, arşiv dairesinde çalışan Mücteba adlı bir karakterin hayatına odaklanıyor. Rutin ve sıkıcı bir yaşam süren Mücteba’nın yaşadığı uyku bozukluğu, hayatını tamamen değiştirecek gizemli bir kadınla tanışmasına vesile olur.

Filmin oyuncu kadrosunda ise Reza Attaran, Merila Zarei, Hoda Zeynulabedini, Kazem Sayahi ve Ali Mosaffa gibi İran sinemasının önde gelen isimleri yer alıyor.