Fenerbahçe'de tutunamamıştı! İranlı futbolcu ittiği takımda gol krallığına oynuyor

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Allahyar Sayyadmanesh, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Westerlo'dan bedelsiz olarak Lech Poznan'a transfer olan İranlı futbolcu, Polonya liginde etkili bir performans sergiliyor.

Sayyadmanesh, Lech Poznan formasıyla çıktığı ilk 8 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Sözcü'de yer alan habere göre takım arkadaşlarına 2 gol asisti yapan 25 yaşındaki oyuncu, toplamda 6 gole doğrudan katkı sağlayarak dikkat çekti.

Futbolcu, bu performansı sayesinde sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Allahyar, kariyerinin bir bölümünde Fenerbahçe'de forma giymişti. Sarı-lacivertli takıma genç yaşta büyük beklentilerle katılan oyuncu, İstanbul'da istediği süreleri bulamamış ve gol atamamıştı.

O dönemden farklı olarak, şimdi Lech Poznan'da hem gol atıyor hem de asist yapıyor.

Yıllar sonra yeniden dikkatleri üzerine çeken Sayyadmanesh, Polonya'daki çıkışıyla eski günlerini aratmıyor.