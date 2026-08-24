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24 Ağu 2026 13:51

Garibabadi’den ABD’ye tepki: Bu zafer mi, ABD’nin yenilgiyi itirafı mı?

Garibabadi’den ABD’ye tepki: Bu zafer mi, ABD’nin yenilgiyi itirafı mı?

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in İran’ın askeri kapasitesi ve nükleer programına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabından ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’e hitaben yaptığı paylaşımda, Bessent’in İran’a ilişkin açıklamalarının birbiriyle örtüşmediğini belirtti.

Garibabadi, “Sayın Bessent! Anlattığınız hikâye birbiriyle uyuşmuyor. İran’ın askeri kapasitesinin ‘ortadan kaldırıldığını’, askeri fabrikaların yüzde 100’ünün ‘yok edildiğini’ ve nükleer programın ‘gömüldüğünü’ söylüyorsunuz; ancak aynı İran için ‘tarihin en büyük mali saldırısına’ ve ABD’nin ‘tüm kurumları ile yetkilerinin seferber edilmesine’ ihtiyaç duyuldu!” ifadelerini kullandı.

Garibabadi, paylaşımının sonunda, “Bu bir zafer mi, yoksa ABD’nin yenilgiyi itiraf etmesi mi!?” diye sordu.

News ID 1938098

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