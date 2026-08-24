İran’da 40. Uluslararası İslami Birlik Konferansı düzenleniyor

Dünya İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Birliği Genel Sekreteri Hüccetülislam Hamid Şehriyari, bugün düzenlediği basın toplantısında, “İslami Birlik Konferansı, bu akşam itibarıyla webinar yöntemiyle başlıyor” dedi.

Hüccetülislam Şehriyari, “Pandemi döneminden bu yana devam eden bu uygulama kapsamında, bir hafta boyunca 12 farklı oturumdan oluşan webinar serisi gerçekleştirilecek. Dünyanın yaklaşık 30 farklı ülkesinden 140 civarında katılımcının bu çevrimiçi oturumlara iştirak etmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Hüccetülislam Şehriyari, “Organizasyon kapsamında; Gülistan, Rezevi Horasan, Doğu Azerbaycan ve Kürdistan eyaletlerinde eş zamanlı olarak dört ayrı uluslararası konferans gerçekleştirilecek” diye konuştu.

40. Uluslararası İslami Birlik Konferansı’nın kapanış töreni Meşhed’de düzenlenecek

Rezevi Horasan İslami Tebliğat Koordinasyon Konseyi Başkanı Hüccetülislam Ali Bahşi, 40. Uluslararası İslami Birlik Konferansı’nın kapanış töreninin ilk kez Meşhed’de, İmam Rıza Türbesi’nde gerçekleştirileceğini açıkladı.Bahşi, konferansın kapanış töreninin 8 yerli ve yabancı konukların katılımıyla İmam Rıza Türbesi’ndeki Kudüs Salonu’nda düzenleneceğini belirtti.

Bahşi, konferansın temasının “Devrimin şehit liderinin düşüncesinde İslami birlik” olduğunu ifade etti.



