Devrim Muhafızları Sözcüsü: İran’ın istihbarat ağı radarlarla sınırlı değil

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Mehr Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, ABD’li yetkililerin İran radarlarının hedef alındığı ve petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçebileceği yönündeki iddialarını değerlendirdi.

Tuğgeneral Muhibbi, “Bu iddialar daha çok medya propagandasıdır. Devrim Muhafızları’nın gözetleme ve istihbarat alanındaki hâkimiyeti, düşmanın bildiği radarlarla sınırlı değildir.” dedi.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin gözetleme ve takip yöntemlerine değinen Tuğgeneral Muhibbi, “Devrim Muhafızları’nın gözetlemesi, Amerikalıların düşündüğü gibi uydular aracılığıyla yapılmıyor. Gözetleme için karşı tarafın henüz tespit edemeyebileceği başka yöntemler de bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Muhibbi, “İran deniz hareketlerini izlemek için gören bir göze sahip olmasaydı, gemilerin hassas noktalarındaki belirli hedefleri nasıl vurabilirdi?” diye konuştu.

İran’ın istihbarat hâkimiyeti devam ediyor

Devrim Muhafızları Sözcüsü, “Bir füze bir geminin hassas noktasına veya makine dairesine isabet ettiğinde ve gemi hareket edemez hale geldiğinde, bu durum istihbarat hâkimiyetinin ve hedefi hassas şekilde tespit etme kabiliyetinin göstergesidir.” dedi.

Düşmanın gözetleme ağı hedef alındı

Düşmana ait gözetleme ve keşif sistemlerine yönelik saldırılara da değinen Tuğgeneral Muhibbi, “Aslında bölgede düşmanın gözlerini kör ettik; radarlarını ve gözetleme ağlarını hedef aldık.” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Muhibbi, “Düşman, bildiği bazı radarları ortadan kaldırarak İran İslam Cumhuriyeti’nin gözetleme kapasitesini de ortadan kaldırdığını düşünüyorsa, bu değerlendirme gerçeklerden uzaktır.” dedi.

İsabet oranı İran’ın gözetleme kapasitesini gösteriyor

Tuğgeneral Muhibbi, Fars Körfezi’nin genişliği ve deniz operasyonlarının zorlu koşullarına dikkat çekerek, “Fars Körfezi’nin geniş alanında, hatta gecenin karanlığında bir füze hedeflenen noktaya hassasiyetle isabet ettiğinde, bu operasyonun arkasında istihbarat ve operasyonel hâkimiyetin bulunduğu açıktır.” dedi.

Devrim Muhafızları Sözcüsü, “İran’ın hedefleri nasıl gözetlediği, düşmanın tüm ayrıntılarıyla tespit edebileceği bir konu değildir. Operasyonların sonucu ve isabetlerin hassasiyeti, İran İslam Cumhuriyeti’nin istihbarat hâkimiyetinin seviyesini zaten göstermektedir.” ifadelerini kullandı.