Galibaf’tan Trump'a sert gönderme: Amerika'yı yeniden aç bırakacağız

ABD'deki açlık krizine dikkat çekerek çarpıcı açıklamalarda bulunan Galibaf, “Make America Hungry Again” (Amerika’yı Yeniden Aç Bırakacağız) sloganıyla yayımlanan görsellerde, uluslararası kuruluşların ve güvenilir Amerikan kurumlarının resmi verilerine dayandırılan korkutucu istatistikler paylaşıldı.

Paylaşılan verilere göre, ABD genelinde 47 milyon kişi gıda güvensizliği ve açlıkla mücadele ediyor. ABD vatandaşlarının her 8 kişisinden birinin geceyi aç geçirdiğini vurgulayan Galibaf, 16 milyon Amerikan çocuğunun organize yoksulluk ve geçim krizinin kurbanı olduğunu belirtti.

Galibaf, paylaşımında Donald Trump’a doğrudan hitap ederek şu ifadeleri kullandı: “Bu rakamlar senin blöflerin veya yalan haber dediğin uydurmalar değil. İran karşısındaki başarısızlıklarını yalanlarla telafi edemezsin!”