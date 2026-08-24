Yunanistan'ı İran korkusu sardı; Bakın ne yaptı

Hürriyet'e göre, Atina yönetimi İran, ABD ve İsrail arasındaki artan gerilimler nedeniyle kritik altyapı ve askeri tesislere yönelik potansiyel tehditlere karşı harekete geçti. Yunan ordusu, stratejik öneme sahip Souda Körfezi çevresindeki savunmayı güçlendirmek amacıyla Karpathos adasından Girit'e bir Patriot hava savunma bataryası taşıyor.

Bataryanın personel ve ekipmanıyla birlikte gece saatlerinde transferine başlandığı kaydedildi. Karar, İranlı üst düzey yetkililerin Avrupa'daki ABD üslerine yönelik tehditlerinin ardından Yunan ordusunun yüksek alarmda olduğu bir dönemde alındı. Yunan basını, transferin birkaç saat içinde tamamlanacağını ifade etti.

İRAN'IN AVRUPA'YI HEDEF ALABİLECEĞİ ENDİŞESİ

Kathimerini gazetesinin haberine göre Yunan yetkililer, İran'ın ABD ve İsrail ile savaşın yeniden başlaması durumunda NATO'nun Avrupa'daki karargah ve sistemlerine yönelik saldırılar düzenlenebileceğini değerlendiriyor. NATO istihbaratı, İran'ın 2 bin kilometreyi aşan menzile sahip önemli sayıda balistik füzeye sahip olduğunu ve bu füzelerin Güneydoğu Avrupa'daki hedefleri menziline alabileceğini öngörüyordu.