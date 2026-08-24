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24 Ağu 2026 12:54

Çömez’den iktidara İsrail’e giden ticaret gemileri çağrısı: Bari durdursanız artık!

Çömez’den iktidara İsrail’e giden ticaret gemileri çağrısı: Bari durdursanız artık!

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye’den İsrail limanlarına yönelik ticaret trafiğinin sürdüğünü öne sürerek iktidara tepki gösterdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye’den İsrail limanlarına yönelik ticaret trafiğinin sürdüğünü öne sürerek iktidara tepki gösterdi.

Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ambarlı’dan Aşdod Limanı’na, İskenderun’dan ise Hayfa Limanı’na ticaret gemilerinin sefer yaptığını belirterek, “Türkiye’den İsrail’e giden ticaret gemilerini bari durdursanız artık!” çağrısında bulundu.

Çömez, paylaşımında gemi takip verilerine ilişkin görüntülere de yer vererek, söz konusu ticaret trafiğinin devam ettiğini savundu.

Çömez’in açıklaması, Türkiye’nin İsrail ile ticaretine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Çömez’den iktidara İsrail’e giden ticaret gemileri çağrısı: Bari durdursanız artık!

Çömez’den iktidara İsrail’e giden ticaret gemileri çağrısı: Bari durdursanız artık!

News ID 1938091
Azar MAHDAVAN

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