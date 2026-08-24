Çin’den ABD’ye İran uyarısı

El Cezire’nin haberine göre Çin Dışişleri Bakanlığı, “ABD’nin İran’a yaptırım uygulama tehditlerini yakından takip ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Bakanlık, Çin’in kendi hak ve çıkarlarını korumak için gerekli ve uygun tüm adımları atacağını vurguladı.

Çin, cuma günü de ABD’nin yaptırım ve baskılarının Batı Asya’daki anlaşmazlığı çözüme kavuşturmayacağını açıklamıştı. Bu açıklama, Washington’ın aralarında Pekin’in de bulunduğu ülkelerden İran ekonomisini izole etme çabalarına katılmalarını istemesinin ardından geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditleriyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta gazetecilere, “Yaptırım ve baskı bu sorunun çözümüne yardımcı olmayacaktır.” dedi.

Lin Jian, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çin, ilgili tüm taraflara sorumlu davranmaları ve sorunları yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözmeleri çağrısında bulunuyor.”